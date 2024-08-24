賀錦麗稱阻中國太空AI超美 斥特朗普向獨裁者獻媚

民主黨大會上接受提名選總統 美國民主黨全國代表大會最後一日，副總統賀錦麗周四壓軸登場並正式接受民主黨總統候選人提名，將出戰11月總統選舉，與共和黨總統候選人特朗普對決。賀錦麗承諾要成為「所有美國人的總統」，矢言要走新道路向前邁進，鞏固美國在全球的領導地位，不會讓中國在太空和人工智能方面超越美國。

民主黨全國大會最後一晚，芝加哥聯合中心內23,500個座位座無虛席。賀錦麗於一個月前臨危受命，頂替退出連任競選的總統拜登。賀錦麗在演說開始，提到牙買加裔父親和印度裔母親來到美國的奮鬥經歷，又指自己因中學時期好朋友被繼父性侵，所以立志成為檢察官。她強調中產階層對美國十分重要，承諾會創造「機會經濟」，令所有人都有成功的機會，並推動經濟發展和降低生活成本。她指摘特朗普只考慮自己，關稅政策會引致負面影響。

稱努力結束加薩戰事 支持烏克蘭 賀錦麗還談到爭取墮胎權、增加住宅供應、禁止哄抬價格計劃，競選團隊提議將企業稅率從21%提高到28%。賀錦麗以美國最高法院最近關於總統豁免權的裁決為例，指出特朗普再次掌權可能帶來的風險。她表示，將採取一切必要行動捍衞美國利益、對抗伊朗。相反，特朗普卻向獨裁者卑躬屈膝，獲得包括北韓領袖金正恩在內的領導人支持。

對於持續近10個月的加薩戰事，賀錦麗指她和拜登努力結束戰爭，讓以色列安全、人質獲得釋放、加薩苦難結束、巴勒斯坦人民能夠實現其尊嚴、安全、自由和自決的權利。賀錦麗重申，與烏克蘭及北約盟友站在一起、支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。在賀錦麗演說前，數千名巴勒斯坦支持者再次聚集在一起，抗議美國支持以色列發動加薩戰爭。

特朗普在旗下社交平台回應賀錦麗的言論，形容對方代表無能和軟弱，美國正在被全世界嘲笑，並指她永遠不會受到世界暴君的尊重。中國外交部發言人毛寧表示，不會評論賀錦麗正式接受美國民主黨總統候選人提名一事，強調大選是美國內政。如賀錦麗勝出選舉，將成為美國史上首位女性、具有南亞和黑人血統的總統。本報綜合報道