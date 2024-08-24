陝西少華山纜車故障 逾百人困半空8句鐘

陝西少華山景區纜車周二發生故障，100多名遊客困在半空，最長曾受困8小時。受事件影響，大批遊客滯留山頂。渭南市華州區應急管理局證實事故沒有造成傷亡，陝西省應急廳已經成立事故調查組。

遊客楊先生透露，當日下午4時許風比較大，景區工作人員解釋稱纜車因不安全而停駛，但後來遊客發現是纜車故障停駛。楊先生是其中一名滯留山頂遊客，他稱纜車於翌日凌晨零時以後才修好，最後獲安排乘坐纜車分批落山，下山已是凌晨兩三點，接近凌晨4時才回到家。

滯留遊客獲安排食宿 一名身處纜車的遊客稱下午4時被困，到翌日凌晨脫困，整個過程足足8小時。有來自重慶的遊客表示，一家六口打算乘纜車下山時因突然故障受困，半空中不少遊客困在纜車內，情形十分可怕。他們翌日凌晨5時才抵達賓館，影響次日旅遊行程，希望少華山景區可以賠償。

另一名遊客憶述，少華山景區於下午4時發出廣播，指天氣變化疏導所有遊客盡快結束行程。待所有遊客到達纜車站後，卻得悉風速過大纜車需要停運，職員分發雨衣防風。由於人群中有老少婦孺，個別遊客情緒激動，與職員發生爭吵。職員隨即派發水、泡麵及雪餅等物資安撫遊客，並且讓嬰幼兒及老人到辦公室、倉庫休息。

華州區文化和旅遊局工作人員稱，所有受困、滯留遊客已安全撤離，景區周三暫停開放。景區遊客已全部安排妥當，情緒基本穩定。少華山管委會指，當日很多地方下冰雹，雖然少華山沒有下，但風特別大。遊客下山後獲安排食宿和醫療，並且辦理纜車退票手續。本報綜合報道