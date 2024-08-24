老翁猝逝 16萬元藏床墊 清潔工無私吞全交其家人

【本報綜合報道】廣東韶關市始興縣一名清潔工人近日在廢舊床墊發現15萬元人民幣（約16.6萬港元）現金，他無據為己有，在多番打聽下找到失主物歸原主。原來金錢主人的父親因急病去世，未來得及告知兒子把錢藏在床墊內，直到清潔工人主動交還現金才得悉事件。

網民讚值得宣揚學習 清潔工人張相遠為方便運走居民扔掉的廢棄床墊，準備用刀具切割後才運走，詎料床墊跌出多個用膠袋包裹的物品。張相遠拆開後發現是大量現金，但他並無偷偷拿走，而是向鄰居詢問床墊的主人，最終找到林姓失主。

張相遠和妻子都是清潔工人，生育兩個兒子，長子患有先天性殘疾，右手右腳都不能活動，又患有癲癇。他的家庭經濟壓力大，也選擇交還現金，令不少網民大讚值得宣揚和學習。