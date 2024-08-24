千億傳銷經濟犯 從泰引渡回中國

中國公安部昨日公布，「獵狐行動」工作組周二從泰國引渡涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人回國。張姓疑犯透過發行虛擬數碼貨幣展開網絡傳銷，共發展會員1,000多萬人次，涉案資金超過1,000億元（人民幣‧下同，約1,092億港元）。

案件是1999年《中泰引渡條約》生效後，中國從泰國引渡首名經濟犯罪嫌疑人。自2012年以來，以疑犯為首的MBI集團要求參加者繳納700元至24.5萬元（約764港元至26萬港元）不等費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，並藉由發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或返利依據，從事網絡傳銷違法犯罪活動。

重慶市公安局2020年11月立案偵查，國際刑警組織中國國家中心局2021年3月發布紅色通報。泰國警方2022年7月21日抓獲疑犯，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。泰國上訴法院今年5月21日終審裁決將疑犯引渡中國，泰國政府上周三作出行政決定支持法院終審裁決。

公安部「獵狐行動」辦公室有關負責人表示，張姓疑犯成功引渡是中泰執法司法合作的重大成果，對鞏固深化兩國執法司法合作具有里程碑式意義，也將對今後中國和其他國家引渡合作起到積極示範作用。

10年追贓挽損535億 「獵狐行動」是中國展開打擊虛假訊息詐騙犯罪活動專項行動的代號，自2014年開始實施。「獵狐行動」10年來共從120多個國家和地區抓獲在逃經濟犯罪嫌疑人9,000餘名，追贓挽損近490億元（約535億港元）。本報綜合報道