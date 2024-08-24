退伍軍人假冒高層 出席活動謀利益

【本報綜合報道】一名退伍軍人自稱是高級將領，又利用「軍委某部離休幹部少將」、「某聯絡辦副主任」等假冒身份證明，參加各種老兵聚會活動。他近日以此身份到廣東深圳市深汕特別合作區管委會「辦事」，多種頭銜引起管委會人員注意，並向廣東省軍區警備辦公室通報，派員核查。最終，涉案王姓男子和製造假證的陳×被帶走調查。

造假證者亦被捕 王男到深汕特別合作區管委會後，向工作人員出示多張身份證明文件，自稱是長期擔任軍委某部外派多個國家工作的重要人員。調查發現，原來王男於1990年入伍，8年後退伍，加入深圳一間對外貿易公司上班，期間盜竊逾百萬人民幣後逃跑，最終被警方逮捕並入獄，出獄後前往加拿大生活。他在2016年回國，以多重軍方身份出席活動，多次以幫人辦理人事調動、子女上學、工程建設等相關事宜為名獲取利益，不少企業或個人被對方的假身份蒙騙。

王男被捕後表示，其所持有的文件和印章均來自「中央某專案辦公室負責人」陳×，王男副司令的職務也是陳×任命的。當局調查發現，兩人往來的大量「機密」和「絕密」文件，以及來自中央、中央軍委辦公廳、地方政府的紅頭文件，經核實均由陳×偽造。廣東省軍區警備辦公室派員到珠海調查，確認陳×是假冒軍人，其真實身份為某公司經理。