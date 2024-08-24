延遲一日 避開大陸偵察艦 台終試射美製AIM-120導彈

台灣空軍F16V戰機完成升級後，昨天清晨在年度「海空精準彈藥射擊」演習中，首度完成美製AIM-120-C5先進中程空對空導彈試射任務，為時隔3年第二度在台灣本土試射AIM-120導彈。

花蓮空軍基地兩架F16V雙座戰機於昨天清晨5時半升空，一小時後其中一架F16V在僚機伴護下順利發射掛載在右翼尖的AIM-120C-5導彈，成功擊中由中山科學研究院九鵬基地飛出的靶機。兩架F16V完成相關戰術動作演練，於6時55分安全飛返花蓮空軍基地。

AIM-120導彈試射原定於周四清晨舉行，因解放軍天權星號電子偵察艦在台灣東部海域出沒而臨時取消，延遲一天後順利完成。此外，台灣海軍海鋒大隊昨日試射雄風二型、三型反艦導彈。台灣海巡署安平級八里號巡防艦周四在九鵬外海，發射雄風三型反艦導彈擊中靶艦。八里號預留空間搭載16枚雄風二型或三型反艦導彈，平時執勤期間不會裝載，戰時則由海軍迅速換裝反艦導彈模組，並由海軍派員上艦執行任務。

電子參數需嚴密防護 由於美國對AIM-120導彈電子參數相當在意，管制嚴密程度與愛國者防空導彈一樣。當解放軍電子偵察艦一出現，試射便會臨時取消。

台灣於2000年向美國採購200枚AIM-120導彈，2007年再增購218枚，最初一度存放在關島內，其後才允許運回台灣部署在花蓮及嘉義兩個空軍基地。台灣購買的AIM-120導彈，於2000年至2002年期間曾兩度在美國佛羅里達州廷德爾空軍基地試射。

具備全天候接戰能力 隨着解放軍軍機不斷擾台、南海局勢緊張及基於台灣戰備需求，美國同意台灣在適當空域試射AIM-120導彈，但電子參數須有嚴謹完整防護規劃，台灣直至2021年5月12日才首次在東部海域試射AIM-120導彈。AIM-120導彈具備全天候、超視距和射後不理的接戰能力，其主動雷達可導引彈體攔截，能同時瞄準多個目標。台灣空軍使用的AIM-120導彈型號為C5、C7，最大射程100公里。本報綜合報道