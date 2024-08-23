氣候暖化趨嚴重 各方卸膊難逆轉

人類還有希望可以解決全球氣候暖化問題嗎？雖然仍有像特朗普之類的頑固分子不承認有這個問題，但基本上社會大眾愈來愈承認極端天氣頻頻出現，冬天雪暴及夏天酷熱嚴重，海水升溫引致強颱出現次數增多及強度增大，更多豪雨帶來洪水，乾旱引致森林大火頻仍，這一切都使全球人命及財產損失愈趨嚴重。

先進國家的傳媒的確頻繁報道這些自然災害，也特別受到年輕人關注，更組織示威行動，但這些行動往往不是被批評過激，就是沒有實效。不過，有德國環保組織資深學者指出，全球近90%的污染是由10%大企業造成的，一般環保團體及民眾當然無法解決問題，只能引起大眾關注。

戰火不斷 排放毒物 根據德國環保學術界的分析，全球溫室氣體排放不斷增加，當前最主要的原因是俄烏及以巴戰爭的軍火製造及使用，排放了大量廢氣和有毒物質。而更結構性的，是大機構往往美化自己的產品是環保產品，例如車廠推出豪華房車就宣稱是應用新環保科技，但其車重2.2公噸以上，生產及使用的耗能是中小型1.5公噸以下汽車的一倍多。如今更大的問題是各大車廠都推薦運動型多用途車（SUV），也在廣泛宣傳下成為熱門選項，但其生產及使用也比普通轎車更耗能。這就是消費心理上的自私表現，個人的自利甚至炫耀，自然會製造社會的公害，眼前個人利益往往使人忘卻或不顧對環境的傷害及資源耗費。

面對個人自私及大財團的貪婪，其實只有國家政府是唯一能有效管理及推動環保的力量，最具示範作用的是中國，在綠色能源科技、電動汽車及公共汽車的發展，都有驚人成就，是被認為可在2030年前達到二氧化碳排放量的峰值，以及在2060年前實現碳中和。相反，歐洲由於俄烏戰爭，已被認為2050年前無法實現碳中和，德國更有環保學者批評德國經濟部，如今仍認為要達到這個目標的能源改造，需耗資數以萬億計歐元，恐怕在目前情況下無法支付。

另一大阻力來自國際大企業的游說集團，2022年在埃及舉行的聯合國氣候變化大會（COP27），就有超過600人的化石能源商游說團隊；到2023年在阿聯酋舉行的COP28，大會主席蘇丹‧賈比爾竟然是大石油集團的總裁及執行長。這一切都令人對解決全球氣候暖化問題感到悲觀。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻