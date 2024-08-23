裝嵌出錯 Tesla召回美9100輛Model X

【本報綜合報道】美國電動車生產商Tesla周三宣布召回當地約9,100輛Model X運動型多用途車（SUV），因為車上裝飾組件有脫落風險，可能引致車禍。這是Tesla繼2020年後，再度因相同問題召回同款電動車。

裝飾有脫落風險 可致車禍 今次召回只涉及2016年生產的Model X。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二報告指出，該批電動車車頭和車頂的裝飾組件，生產期間可能未塗上底漆就黏附到車身，導致組件有機會與車輛分離，造成道路危險並增加撞車風險。Tesla將測試裝飾組件的附着力，並按需要重新安裝，車主毋須支付任何費用。

Tesla周三指出，公司自前年開始研究相關電動車的報告，並進行高溫和潮濕等項目的加速老化試驗，最終結論認為2020年召回後所作的補救措施不夠強大。公司已獲悉約170份可能與裝飾組件問題相關的報告和索賠，全部不涉及撞車或人員受傷。Tesla過往主要透過軟件更新解決問題，實體召回車輛較為罕見。