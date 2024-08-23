遇司機兜售紀念品拒買 星洲15華客被棄街

酷熱下呆等4小時 怒極向大使館投訴 有中國網民在社交平台透露，近日與團友到新加坡旅遊期間，因沒購買旅遊巴司機售賣的紀念品，與對方發生爭執，15人被遺棄在路邊4小時。當時氣溫達攝氏40多度，遊客欲報警卻反遭領隊恐嚇。據報，涉事遊客已向大使館投訴，旅行社職員與經理不願置評。

欲報警反遭領隊恐嚇 新加坡傳媒報道，原有15人參加旅行社組織的星馬泰10日遊，但到新加坡遊玩時，他們卻被要求和其他團合併，最終人數超過20人。事發於上周五中午時分，爆料中國網民稱，旅遊巴司機曾在車上售賣紀念品，但購買量達不到其要求，後來拒絕一名女遊客上車拿藥，罵道「中國人不花錢，甚麼都沒有」，又撞倒一名遊客。眾人要求司機道歉，對方不肯，並將行李卸下旅遊巴，再開車離開。

有旅遊巴司機受訪表示，認得涉事司機是其同事，承認司機為了賺外快，確實會向旅客售賣紀念品，但都是一些平價商品，公司也知道，而且不會強迫旅客購買。另有多名來自中國的旅客證實，司機售賣的紀念品包括鑰匙圈、香水等，有人會為支持司機而選擇購買。

華使館指有人被車撞倒 中國駐新加坡大使館昨日證實通報指，一名中國遊客回巴士取東西時遭司機辱罵引發口角，並有一名遊客被車「撞倒」，團員要求司機道歉被拒，但司機卻將行李放下後開車離開，15名遊客滯留街上。大使館了解情況後，經聯繫現場帶團導遊、地接導遊，隨後另派車接迎中國遊客。據悉，旅行團在事發隔天按行程到馬來西亞，周一該旅行團已回到中國。

新加坡旅遊局昨日表示，當局正調查所有涉及這起事件的各方，「作為新加坡旅行社的監管機構，我們強調所有持牌人必須履行其義務。新加坡旅遊局不會容忍任何不尊重或將遊客置於危險之中的行為。當局將毫不猶豫地對有不良旅遊業做法的業者採取行動」；此外，到該國遊客的安全和福祉也至關重要。本報綜合報道