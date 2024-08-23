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李在明染新冠 黨魁會談延期
剛成功連任南韓在野共同民主黨黨魁的李在明，周四確診感染新冠病毒，定於下周日舉行的朝野兩大黨黨魁會談將被迫延期。近來南韓新冠個案急增，疾病管理廳周三發布消息，預計今夏境內疫情將在月抵達到頂峰後逐步消退。（綜合報道）
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