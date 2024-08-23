兩岸國際

枝野幸男參選日在野黨黨魁

日本在野立憲民主黨下月23日舉行黨魁選舉，前黨魁枝野幸男周三在國會召開記者會，宣布參選。談及下屆國會眾議院選舉時，枝野幸男稱希望能夠在較小選區最大限度形成一對一局面，未來會摸索能夠戰勝執政自民黨合作形式，不排除重新構建政黨之間合作。（綜合報道）
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