兩岸國際

南韓酒店大火 至少7死11傷

南韓京畿道富川市遠美區中洞一幢酒店於周四晚上突然起火，造成至少7人死亡，另有11人受傷。涉事酒店高層晚上7時39分左右首先起火。消防部門在火災發生18分鐘後啟動「第二階段」應對，預料事件中的傷亡人數恐會進一步增加。（綜合報道）
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