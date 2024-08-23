沃爾茲接受提名選副總統 硬銷基層奮鬥夢

美民主黨大會登場 斥特朗普只服務富人 美國民主黨全國黨代表大會周三進入第3天，明尼蘇達州州長沃爾茲壓軸登台發表演說，宣布正式接受民主黨副總統候選人提名，夥拍現任副總統賀錦麗迎戰尋求重返白宮的前總統特朗普。沃爾茲形容成為副總統候選人是畢生榮幸，並猛烈抨擊特朗普執政只為富人和極端分子服務，揚言美國不能回到過去。

沃爾茲以歌曲《Small Town》進場，展現自己來自鄉村的身份，並首先講述自己在內布拉斯加州小鎮巴特的成長經歷，從小通過照顧鄰居逐漸養成貢獻的責任。他指自己17歲起在陸軍國民警衞軍服役24年，父親是韓戰老兵死於肺癌，令家庭陷入醫療債務。他談及擔任公立高中教師和美式足球教練，指球員和學生激發自己競選國會議員熱情，學會在發展鄉村經濟和照顧退伍軍人等問題上跨黨派合作。

提人工誕子 強調保障生殖權 沃爾茲提到自己出任明尼蘇達州州長時，確保所有公立學校的學生都能食到早餐和午餐，成功消除飢餓，並諷刺共和黨州長只消除校內書目。他談及和妻子經歷不孕不育，最終通過人工授精方式誕下兒子格斯（Gus Walz），強調保障生殖權利的重要性，17歲的格斯在台下哭泣。沃爾茲最後以美式足球術語作結，指民主黨雖然落後一分，但掌握控球權準備進攻，選前76天必須作最後衝刺爭取支持。

克林頓演講 讚賀錦麗有遠見 美國前總統克林頓同日上台演講，成為繼總統拜登、前總統奧巴馬後另一位站台的總統級人物。他提到自己已經78歲，但仍然比特朗普年輕，並指賀錦麗是今次選舉中唯一一位有遠見、有經驗、有氣質、有意願而且能把事情做好的總統候選人。被認為是促成拜登退選、賀錦麗接棒的眾議院前議長佩洛西同日上台講話，主要感謝拜登的貢獻，並指賀錦麗已準備好帶領美國達到新高度。本報綜合報道

警察在舉行大會的場外持槍執勤。（中新社圖片） 克林頓