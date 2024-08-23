中俄總理會晤 擴北極航天核能合作

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三在莫斯科，與俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第29次定期會晤。內地官媒昨日發布聯合公報全文，強調中俄關係具有不結盟、不對抗、不針對第3國的性質，鞏固關係是基於兩國廣泛共同根本利益作出的戰略選擇。雙方反對任何阻撓兩國關係正常發展，干涉兩國內部事務，限制兩國經濟、技術、國際空間的企圖。

斥個別國霸權主義 聯合公報指出，某些國家抱守霸權主義和新殖民主義，企圖利用所謂基於規則的秩序維護自身特權、侵犯他國主權、干涉他國內政、遏制他國經濟增長和科技發展、阻礙新興市場國家和發展中國家群體性崛起勢頭。雙方反對保護主義，反對實施包括治外法權在內的違背《聯合國憲章》和國際法準則的強制性單邊措施。雙方重申願進一步提高中俄總理定期會晤機制效率，提升兩國務實合作規模。

雙方指出，面對外部負面影響和壓力，中俄各領域經貿合作仍保持高水平發展，商定共同努力優化貿易結構，擴大北極互利合作，協同實施大型交通及跨境交通工程項目，擴大航線運行網絡，深化中俄海上搜救、航天領域、衞星導航領域合作等。此外，商定繼續就升級促進與相互保護投資協定磋商，爭取年內簽署，深化民用核能領域合作，共同反對在多邊平台將衞生問題政治化，繼續就中國船隻經圖們江下游出海航行事宜對話。

會上簽署17份文件，定於明年舉行中俄總理第30次定期會晤。另外，李強昨日乘坐專機，轉抵白羅斯首都明斯克，展開正式訪問。