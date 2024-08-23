烏認用美多管火箭毀庫州浮橋設備

【本報綜合報道】烏克蘭軍方周三證實，烏軍使用美國製造的M142高機動多管火箭系統（HIMARS），摧毀俄羅斯庫爾斯克州的浮橋和工程設備，以在越境反攻行動中破壞俄軍的後勤補給。這是烏克蘭首次正式承認，在對俄跨境攻擊中使用了西方武器。俄軍昨日表示，在庫爾斯克州擊毀一架美製艾布拉姆斯坦克和10架烏軍裝備。

烏克蘭特種部隊發布影片顯示，庫爾斯克州多個浮橋過境點遇襲，稱「庫爾斯克地區的浮橋在何處消失？烏軍操作員準確地摧毀了它們」。烏克蘭外交部表示，烏軍今年在該地區取得的領土面積，比俄軍今年在烏取得的領土多。烏總統澤連斯基則指，烏軍正透過加強波克羅夫斯克周邊兵力回應俄攻勢，呼籲盟友履行向烏提供彈藥的承諾。

俄：準備反攻 俄方表示，在其境內使用的美製武器導致衝突升溫，但成功阻止烏軍進攻，正準備反攻；又指烏軍重新集結，可能再發動新攻勢。美方並未評論烏軍聲明，但表明美國援烏政策不變，稱烏克蘭正保護自己免受俄羅斯攻擊。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利說，烏克蘭在俄羅斯庫爾斯克的反攻給俄羅斯總統普京的戰爭論調帶來沉重打擊，呼籲取消對基輔在俄羅斯境內使用西方武器的限制。