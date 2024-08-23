黎巴嫩大批火箭彈及無人機襲以

【本報綜合報道】以色列和黎巴嫩邊境局勢再度緊張，以軍周三指過去48小時內，超過180枚火箭彈和無人機從黎巴嫩越境進入以色列北部和戈蘭高地，造成至少一名以色列人受傷。中國昨日提醒身處黎巴嫩的公民切實加強安全防範。

以色列國防軍指，單在周二就錄得超過130次來自黎巴嫩的火箭彈和無人機發射，周三錄得超過50次。以色列防空系統成功攔截大部分來襲武器，部分火箭彈擊中以色列定居點，直接擊中房屋並引發火災，周三導致一名以色列人受到中等傷害。

華促公民加強防範 中國駐黎巴嫩大使館昨日指出，當前黎巴嫩南部省、奈拜提耶省旅行風險等級為紅色極高風險，其他地區均為橙色高風險。使館特別提醒在黎中國公民密切關注當地局勢發展，進一步增強安全意識，利用商業航班仍在營運時機盡快回國或離境，以規避風險，確保安全。需繼續留黎人員保持高度警惕，切實加強安全防範和應急準備，避免前往南部高風險地區和敏感地帶。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐黎巴嫩使館取得聯繫。