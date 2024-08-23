內地西部3大學串通投標 遭火箭軍禁參與採購3年

【本報綜合報道】中國軍隊採購網近日刊登監管資訊，顯示位於內地西部的3間大學被列入軍隊採購失信名單，原因同樣為串通投標。上述大學被火箭軍禁止3年內參加其採購活動。

被公告處理的大學分別是位於陝西省西安市的西安工業大學和西安交通大學，以及在四川省成都市的西南交通大學。公告顯示，3間大學同樣因圍標而違規。根據處理結果，各大學被火箭軍後勤部採購供應局禁止參加火箭軍範圍採購活動的處理全部產品類別，處理開始時間由上周五至2027年8月16日為止。

與軍工研發關連密切 上述大學均與軍工研發有密切關連，其中西安工業大學前身是軍工專校，是原兵器工業部直屬院校的7間本科大學之一，也是西北地區唯一一所兵工行業的公立大學，設有兵器科學與技術學院。西安交通大學是教育部直屬的全國重點大學，相關軍工專業包括飛行器設計與工程、核工程與核技術等。西南交通大學也是直屬教育部的重點大學，是中國第一所工程教育高等學府，交通運輸工程學科位居全國第一，設有航空航太學院。