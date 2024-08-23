跨境物流公司被駭 監控系統成國安隱患

【本報綜合報道】中國國家安全部昨日在微信公號發文稱，某位於中國沿海港口的跨境物流公司監控系統的密碼遭境外黑客破解，境外黑客通過高清攝像鏡頭監控目標海域情況，給國家安全帶來風險隱患。

文章指，在不同的網站註冊帳號、設置密碼如過於簡單，不僅極易被猜中或破解，還可能遭境外黑客攻擊，成為網絡安全防護中最薄弱的突破口。上述跨境物流公司在園區內裝有大量攝像鏡頭用於監控物流運轉情況，公司員工小李發現在午休及夜間，攝像鏡頭時常自動旋轉，尋找並聚焦至停靠、出港的有關船隻。

用出廠默認密碼易破解 公司其後將此情況向當地國安機關報告，查驗發現該公司監控系統的管理員帳號密碼為出廠默認的密碼，數月前遭境外黑客破解並成功登錄。

國安機關工作發現，在某境外論壇上出現中國某企業的內部數據，包括該企業多個合作客戶姓名、身份證號、家庭住址以及手機號碼等。該數據之所以被竊取，是因企業網絡管理員未有及時刪除測試帳號，令一些客戶數據外洩。另有單位在其官方網站公布對外電郵帳號用於聯絡收信，工作人員將所有郵件及附件長期存於郵箱雲空間，近期頻繁出現異地登錄警告。國安機關核查發現，該單位公用郵箱登錄密碼為單位對外辦公的固網電話號碼且長期未修改，導致被境外黑客破解。