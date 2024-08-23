翻修公寓甲醛超標 大學安排學生遷宿

【本報綜合報道】位於北京市的中國政法大學學生近日投訴，校方在學生暑期留校備考期間，翻新學生公寓，卻產生刺鼻氣味及粉塵，導致部分學生出現頭痛及咽喉不適症狀，經自費購買檢測儀檢測後發現，宿舍甲醛及總揮發性有機化合物（TVOC）數值嚴重超標。內媒周三報道，大學後勤處老師表示，當接到學生投訴後，校方已安排專業除甲醛公司處理，亦安排機構檢測宿舍，待空氣品質達標後再安排學生搬回。

陸續有人身體不適 大學生陳兵（化名）表示，為了備考9月考試，自己在暑假期間一直留校溫習，並按校方要求搬離原本宿舍，住進附近學生公寓。他稱學校隨後裝修公寓水管及樓梯外牆等位置，陸續有人投訴受裝修影響，身體出現不適症狀，包括眼睛痛、頭暈、手臂出現濕疹等，「戴口罩也沒有用，嗓子已經開始痛了」。經大批學生投訴後，校方安排涉事公寓學生搬往其他宿舍暫住，也有學生選擇住在校外的賓館。

大學後勤處工作人員表示，涉事學生公寓預計8月底完成裝修，在接到學生投訴後，已安排專業公司除甲醛。公司工作人員已檢測公寓7個房間等，結果仍未出爐。