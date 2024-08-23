兩岸國際

中國女在厄國遭綁架獲救

內地傳媒周四報道，厄瓜多爾國家警察於周二在該國瓜亞斯省第二大城市杜蘭（Duran）解救出4名被綁架者，其中包括一名中國公民。報道指，綁架者是當地一個犯罪團夥，被綁架的中國公民是一名女性。中國駐厄瓜多爾瓜亞基爾總領館正在跟進事態，並向該名中國公民提供領事保護。（綜合報道）
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