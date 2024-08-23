達賴喇嘛晤美官員 華提嚴正交涉

【本報綜合報道】美國國務院周三公布，達賴喇嘛當日在紐約會見美國負責人權事務的國務次卿兼美國西藏問題特別協調官澤雅（Uzra Zeya），以及美國國家安全委員會（NSC）官員拉祖克（Kelly Razzouk）。中方已向美方提出嚴正交涉。

京指流亡者不該竄訪 達賴喇嘛正在紐約接受膝蓋治療。會面期間拉祖克代表總統拜登表達問候對方，並重申美國致力促進藏人人權，支持保護其獨特歷史、語言、文化和宗教遺產的努力。澤雅則與達賴喇嘛討論西藏文化保護、美國為解決西藏境內侵犯人權問題所作的努力，以及支持恢復中國政府與達賴喇嘛及其代表之間的對話。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日表示，達賴不是單純的宗教人士，也根本不是甚麼非暴力、和平人士，而是披着宗教外衣、從事反華分裂活動的政治流亡者。

中方堅決反對任何國家允許達賴以任何名義竄訪，堅決反對任何國家的政府官員以任何形式會見達賴，指美方設立所謂西藏特別事務協調員是在干涉中國的內政，中方從來不承認。敦促美方充分認清涉藏問題的重要性，切實尊重中方核心利益和重大關切，不得允許達賴在美國從事政治分裂活動。