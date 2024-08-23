巴拉圭稱雖與台邦交 可夥陸貿易合作

【本報綜合報道】台灣在南美唯一邦交國巴拉圭的總統培尼亞周三表示，雖然該國與台灣有邦交關係，但他對透過拉丁美洲重要的區域性經濟合作組織「南方共同市場」和中國大陸進行貿易，完全保持開放態度。

支持推進協議 培尼亞周三發表巴拉圭有關南方共同市場的立場時表示，障礙是大陸不接受巴拉圭承認台灣，強調巴拉圭對大陸的立場完全開放，支持推進貿易協議。他談到可能與大陸達成協議時表示，看到巴西抱持謹慎態度，認為最感興趣的是烏拉圭，將共同努力以一個整體開展對話。

由阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉等國組成的南方共同市場，正在與歐盟談判，準備敲定相關貿易協議，也正討論與大陸達成貿易協議的可能性，據報上周一曾與中方官員在烏拉圭首都蒙得維的亞對話。大陸駐烏拉圭大使館與外交部暫未評論培尼亞的表態。

在北京，大陸外交部發言人毛寧回應指，希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流及人民願望，早日站到歷史正確。