金門自來水廠 調整與大陸合約

【本報綜合報道】台灣金門地區自有水源不足，為妥善運用資源，近日邀請大陸供水團隊赴金門考察用水環境，並與金門縣自來水廠簽約，每年除可減少財政負擔1,400多萬元新台幣（約347萬港元），也有助自來水廠完善地區的存用水環境。

金門縣自來水廠廠長楊沁杭表示，依照該廠與陸方於2015年簽訂的自大陸購水合約內容，陸水保證量將於今年提升至每日2.5萬噸。但以目前金門地區民生用水需求每日約2.2萬噸計算，每日可能有3,000噸原水無法去化，屆時除造成水資源浪費，也會造成財政不必要的支出。據了解，在2023年兩岸通水屆滿5周年時，金門縣政府及自來水廠代表赴大陸溝通，經多次洽談後逐漸討論出收斂保證量的方向。

購入量減至每日2.1萬噸 近日，金門縣自來水廠與福建省水務發展集團股份有限公司簽訂補充合約，雙方議定自今年8月5日起，金門縣購水保證量將調降至每日2.1萬噸，之後再逐年緩增。金門縣自來水廠指出，此次簽約依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定及程序辦理，簽約後將函送中央目的事業主管機關經濟部備查。金門縣長陳福海表示，期待未來兩岸交流能持續升溫，藉由金門獨特的地理區位，共創兩岸雙贏友善局面。