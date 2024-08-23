大陸4海警船現身金門 遭台監控

【本報綜合報道】大陸伏季休漁期結束，台灣海巡周三發現4艘大陸海警船在金門南面限制水域集結，同步派遣預置的4艘巡防艇，一對一併航監控驅離。

舷號14515 、14607、14608、14504的大陸海警船，周三上午8時50分分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，刻意分4處由外向內航入台水域，下午2時50分再度以同樣方式進入金門水域。台海巡署立即指揮巡防艇應對，全程以中英文廣播示警、搜證驅離。大陸海警船在台巡防艇監控下，分別於上午11時及下午5時航出限制水域，各歷時2小時10分。