大陸4海警船現身金門 遭台監控
【本報綜合報道】大陸伏季休漁期結束，台灣海巡周三發現4艘大陸海警船在金門南面限制水域集結，同步派遣預置的4艘巡防艇，一對一併航監控驅離。
舷號14515 、14607、14608、14504的大陸海警船，周三上午8時50分分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，刻意分4處由外向內航入台水域，下午2時50分再度以同樣方式進入金門水域。台海巡署立即指揮巡防艇應對，全程以中英文廣播示警、搜證驅離。大陸海警船在台巡防艇監控下，分別於上午11時及下午5時航出限制水域，各歷時2小時10分。
台海巡署稱，大陸伏季休漁剛結束，漁船大量湧出，海域作業秩序繁忙，為確保海上作業安全，有助兩岸對等交流，呼籲陸方體認區域和平穩定的重要性，停止此類行為。台海巡署強調，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，維護台海域安全與秩序，守護台海洋權利。
台防衞經費明年達1576億
另外，台灣行政機構通過明年度總預算，當中防衞經費達破紀錄的6,470億元新台幣（約1,576億港元），按年增長7.7%，增幅遠高於對明年經濟增長3.26%的預期。
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