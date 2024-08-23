日美合作建「幽靈艦隊」 劍指解放軍

【本報綜合報道】美媒周三報道，日本正通過部署無人水面艦艇來增強其海上能力，正與美國海軍合作開發一支由無人水面艦艇組成的「幽靈艦隊」，以回應中國在東海，特別是在釣魚島海域的冒險行動。

由無人水面艦艇組成 據報道，該支「幽靈艦隊」可自主航行，也可從護衞艦或陸上基地遙控，不需要隨船人員、並能在惡劣天氣下作業，比載人船隻更具成本效益。日本政府承包商JMU國防系統去年已交付一艘無人水面艦艇，並在日本海上自衞隊最新型的最上級護衞艦上測試，該艦將作為無人水下和水雷處理船的母艦。

日本國際問題研究所客座研究員納吉（Stephen Nagy）認為，無人水面艦艇可將日本的製造能力轉化為廉價、可替代和有效的威懾性水面艦艇，從而阻止中國在東海或台海採取獨斷的行為。他指，大量無人機和錨定水面艦艇能讓日本壓倒中國在數量上的不對稱優勢，以實現其在該地區的戰略目標。但有專家指出，如無人水面艦艇沒身份證明，會被視為無國籍船隻，或被沒收，得不到國際法保護。