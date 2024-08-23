華減亞丁灣艦艇部署 或應對南海台海局勢

美媒周三引述美國海軍戰爭學院最近一份報告指，在台海和南海局勢緊張之際，中國海軍在亞丁灣的部署模式發生變化，護航編隊在該海域停留時間明顯延長，打破已延續長達10多年的輪防慣例。報告指出，中國派往紅海和亞丁灣的遠洋護航艦隊年平均數量減少，或意味中國希望有更多艦艇保留在周邊海域。

中方未說明其部署模式為何發生變化，但報告作者提出一些可能性，包括中國可能因應台海和南海緊張局勢，希望其海軍有更多艦艇保留在離本土更近的海域，以執行更緊迫的任務。美國智庫布魯金斯學會外交政策高級研究員瓊斯（Bruce Jones）指出，南海局勢未來可能更緊張，中國也可能對台灣採取某些行動，而亞丁灣護航目前並沒特別需要他們的艦艇，故認為中國將艦艇重新調配到西太平洋的做法並不令人意外。

菲倡向仁愛礁補給擴區 中菲海警船周一在南海爭議水域再次發生碰撞，菲律賓海事委員會周二提出，兩國有關菲律賓向仁愛礁運送補給的臨時安排，可以擴大到更大區域。菲方又考慮就最新衝突再向華提出外交抗議，批評中方行為不專業且危險。中方已敦促菲方信守承諾，切實遵守達成的共識和安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，與中方共同管控好海上局勢。

美艦過台海 解放軍跟監 台海局勢方面，美國海軍第7艦隊昨日證實，其所屬的神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號（USS Ralph Johnson, DDG 114）當日通過台灣海峽。解放軍東部戰區回應指，已組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。這是美軍自今年5月8日至今，相隔3個月再度派軍艦航行通過台海。第7艦隊強調，拉爾夫‧約翰遜號在台海航行，是基於國際法規定在公海航行和飛越上空的自由。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校批評，拉爾夫‧約翰遜號過航台灣海峽並公開炒作，強調解放軍全程跟監警戒，依法依規處置。他表示，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。本報綜合報道