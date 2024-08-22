堅持社會主義 越共學習中共

越南在東南亞的戰略地位日益加重。一是美國的印太地區戰略是要爭取東盟國家支援圍堵中國，並且在南海製造爭端。菲律賓已設美軍軍事基地，中菲交惡。若能拉攏越南則可夾攻中國南海，並且能以越南對中國在中南半島的勢力施壓。

美國的考慮，一是中越1979年之戰；二是越南改革開放，依賴西方市場，也有從南越傳統發展出來的親美勢力。越南在西方有不少移民，多是當年反共逃難者。反共必然反中國，推動意識形態的衝突；三是越南經濟發展以加工貿易為主，走中國過往的道路，也與中國構成競爭。外商把訂單從中國轉移至越南，既打擊中國，也同時加劇中越競爭，製造矛盾。今年拜登特別訪問越南，正是美國爭奪越南，推行印太地區反華計劃。

推動區域經濟整合 但是，越南與菲律賓不同，與中國同為共產黨執政國家。越共害怕的是1990年代蘇共崩潰。改革開放的同時還要考慮怎樣維持、鞏固越共的統治。它的社會主義過渡時期建設，與中國式社會主義概念和目的相近。堅持社會主義是堅持越共政權，在國際上看，這與中國相近，與美國相異。更且擔心美國介入，利用改革開放來顛覆越共政權。近年越南貪腐情況嚴重，與中國大貪腐時期相類，更給越共警號，使得越共轉而參考中國反貪腐的政策。

另外，越南過於依賴加工貿易，受國際景氣影響，經濟發展不穩定，因而在經濟戰略方面，開始着重與中國的貿易，和爭取中國投資。越中的關係從政治到經濟，由矛盾對立轉移到合作。

越共中央總書記阮富仲在病重時，全面清理領導層，表面上是反貪腐，但實際是安排他去世後的人事，以保證他主導的與華合作政策可堅持下去。2022年阮富仲訪華，加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係。2023年習近平訪越，除進一步深化與提升關係外，並提出要構建中越命運共同體。2024年8月，阮富仲逝世前安排的蘇林總書記上任後首度訪華，兩國的聯合公報要推進中越命運共同體的建設。具體而言，中越推行從貿易、鐵道建設到安全、外交、國防的合作。相互學習共黨執政規律、社會主義建設規律，突出兩國共產政權與社會主義的共同點。中越關係便勝於中國與其他周邊國家的命運共同體。

中越合作正可改變中國南疆的政治與安全，更可推動區域經濟整合。

研究院院長 陳文鴻