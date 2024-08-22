鸚鵡迷路 搭路人肩闖東京

日本傳媒周二報道，京都一隻寵物鸚鵡近日因離家迷路，偶然停在路人肩上而搭上前往東京的東海道新幹線，意外展開一場長達500公里的旅程，引來乘客紛紛拍照錄影。在眾人的守護下，鸚鵡平安到達東京，由乘務員轉交警方，最終成功回到京都與女主人團聚。