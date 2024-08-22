史上首次 雙重力助推加快旅程 引導探測器往木星

為節省推進燃料，總部位於法國巴黎的歐洲太空總署（ESA）首度嘗試利用月球和地球雙重重力助推，引導木星冰衞星探測器（JUICE）前往木星。JUICE於周一至周二飛過月球與地球，並拍下月球表面照片，紀念這次歷史性相遇。

重力助推是指探測器在掠過一顆行星或衞星時，利用引力來改變軌道和速度，但歷史上從未有探測器使用過雙重重力助推。JUICE周一抵達距離月球表面僅750公里的範圍，其後利用月球引力轉向地球航線，周二飛過地球。

與美國太空總署（NASA）1990年代的伽利略號（Galileo）任務相比，JUICE的任務旨在對木星展開更細緻探索。它於去年4月發射，重量超過6,000公斤，是有史以來最重的行星際探測器之一，這意味即使ESA採用阿里安5型火箭發射，亦不足以在幾年內將JUICE直接送到木星，而重力助推方法能夠有效優化JUICE的旅程。

JUICE有望2031年抵達 按照計劃，JUICE有望於2031年抵達木星及其3顆存在液態海洋的衞星，包括木衞四「卡利斯托」（Callisto）、木衞二「歐羅巴」（Europa）及木衞三「甘尼米德」（Ganymede）。它未來還需借助另外3次重力助推，分別是在2025年飛越金星，以及2026年與2029年再次飛越地球時。本報綜合報道