波音新客機 重要部件現裂痕 777X停測試飛行

推力桿連接引擎與機身 待查受損原因 美國波音公司周一宣布，由於在其中一架波音777X客機上發現結構裂痕，決定暫停對4架同型機的測試，以更換部件並查明問題原因。暫未知此次問題，會否令777X客機預定明年交付的時間表再被推遲。

3架機俱於同一位置出事 據報道，涉事飛機上周五在試飛約5個半小時後降落夏威夷，檢查人員發現連接大型引擎和機身的重要部件「推力桿」（thrust link）受損，之後在另外兩架試飛的777X同一位置亦發現裂痕。該部件由鈦金屬製造，不屬於引擎一部分，由波音自行生產，專為777X設計，每個引擎有兩個相關部件，以防其中一個出問題。

今次測試問題發生在美國聯邦航空局（FAA）批准波音777X試飛的數周後。波音發言人發聲明表示，團隊正更換該部件，並從該部件中獲取經驗教訓，將在查明原因和準備就緒後恢復飛行測試。未知暫停試飛和相關問題會否影響這款新寬體客機的認證和交付，波音表示已將今次事件通知FAA及其客戶。

另一方面，南美航空一架航班編號LA800的波音客機今年3月由澳洲悉尼飛新西蘭奧克蘭途中劇烈晃動及急墜，造成約50人受傷。美國聯邦航空局（FAA）周一表示，會因應事故對波音進行檢查，已下令檢查數百架波音787的駕駛艙座椅。

月前釀50傷 FAA查787駕艙椅 FAA透過聲明表示，至今已接獲5宗波音787客機機長與副機長座椅存在意外移動的情況，除了有報告指上述南美航空客機事故可能是因駕駛艙座椅意外移動造成，波音再通報4宗同類情況。其中3宗是座椅上的開關蓋鬆動造成，另外2宗仍在調查。

當局強調，這些意外情況可能導致飛行過程出現混亂，恐令飛機快速下降，並對乘客與機組人員造成嚴重傷害。當局周二再回應稱，正針對某些波音787-8、9和10飛機發出即時生效的適航指令。波音表示，完全支持相關適航指令。本報綜合報道