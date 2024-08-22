南韓再列猴痘為檢疫傳染病

【本報綜合報道】南韓疾病管理廳周二宣布，當地昨起再把猴痘納入檢疫傳染病，同時將剛果民主共和國等8個國家指定為檢疫管理地區，屬相隔8個月後首次。世衞歐洲區域辦事處主任克盧格周二指，無論猴痘是新毒株還是舊毒株，都不是新冠病毒，強調當局知曉如何控制傳播，認為各國毋須封鎖邊境。

前年6月，南韓首次把猴痘納入檢疫傳染病，直至去年12月解除。因應世衞早前宣布猴痘構成「國際關注的突發公共衞生事件」，加上海外蔓延趨勢等原因，當地防疫部門將加強檢疫猴痘力度，例如會在仁川國際機場部分登機閘口駐流行病學調查官員及公共保健醫生。除了民主剛果，盧旺達、布隆迪、烏干達、埃塞俄比亞、中非共和國、肯尼亞及剛果共和國已被指定為檢疫管理地區，訪問相關地區的有症狀人士入境時須申報。

一周新冠住院按月增8倍 另外，南韓政府及醫療界周二公布，當地本月第二周新冠住院患者人數達到1,359人，較上月第二周增加8倍。專家指出，由於可疑症狀且未接受檢測隱性患者較多，高危人群出現咳嗽及發燒等症狀時須及時接受檢測。