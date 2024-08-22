韓第一夫人收受手袋案 檢方指無嫌疑未觸法網

南韓韓聯社昨日引述法律界消息指，總統夫人金建希收受名牌手袋一案，獲負責案件的首爾中央地方檢察廳認定她無犯罪嫌疑，有關行為不構成違反反貪法（《禁止不正當請託與收受財物法》），預料首爾中央地方檢察廳今日向檢察總長李沅䄷提交報告。

報道指，首爾中央地方檢察廳刑事日前向地檢檢察長李昌洙匯報，金建希不構成違反反貪法。辦案組認為，她前年9月從旅美牧師崔在英處收受價值300萬韓圜（約1.7萬港元）的名牌手袋，與總統尹錫悅履行職務無關，檢方可能由此得出「根據反貪法，尹錫悅無申報義務」的結論。

尹錫悅曾指是政治陰謀 李昌洙計劃向李沅䄷匯報案件偵辦結果，或在大檢察廳舉行周報會的周四匯報。韓媒指出，如大檢察廳召開調查審議委員會會議聽取外部意見，以求辦案公正，檢方得出最終結論並結案將需要更多時間。崔在英計劃於周五作為涉案人，提請大檢察廳召開調查審議委員會會議。

韓媒此前披露，金建希在2022年6月從崔在英處收受名牌香水及化妝品；同年9月收受名牌手袋，因而遭到檢舉。在野黨要求尹錫悅作出解釋，但尹錫悅和金建希一直保持沉默。直至事件曝光兩個多月後，尹錫悅始首度發聲，稱事件是一場「政治陰謀」，還指妻子不夠「冷酷無情」，才沒能拒絕對方送禮。

查案反貪官員倒斃家中 今年6月10日，反腐機構國民權益委員會以金建希收受名牌手袋「沒有違反事項」為由，宣布結束調查。至本月較早前，負責調查此案的反貪官員「金某」被發現倒斃家中。當時韓媒指，該名官員曾向友人透露金建希案被要求結案，令他「良心有愧，感到很痛苦」。事件引起揣測，在野黨共同民主黨指「金某」受到政治施壓；執政黨則認為，在野黨試圖將此事當成煽動政治衝突的機會。本報綜合報道