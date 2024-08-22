特朗普拉票 承諾令國家更安全

特朗普

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周二在密歇根州拉票時承諾，只要當選可讓國家「再次安全」起來。他警告民主黨對手、副總統賀錦麗一旦勝選，國家恐迎來更多犯罪、混亂、破壞及死亡事件。

特朗普指摘民主黨在全國代表大會上避開通貨膨脹及美墨邊境等議題，試圖假裝一切都很好，並形容拜登是個傻瓜總統。他警告賀錦麗一旦成為總統，民眾到時連過路買麵包都有被槍殺、搶劫及強姦可能。來自特朗普競選團隊成員補充，只要特朗普再次入主白宮就會推動針對性侵犯兒童及向販賣兒童人士判處死刑。

上月籌11億競選經費遜對手 此外，特朗普還承諾，若獨立總統候選人小羅拔·甘迺迪能夠退選，並轉為支持他，對方極有可能在其政府出任官員。另有英媒周三引述消息指，賀錦麗上月籌得3.1億美元（約24.2億港元）競選經費，總數達到約5億美元（約39億港元）。相反，特朗普競選團隊上月僅籌得約1.4億美元（約11億港元）競選經費，持有逾3.2億美元（約25億港元）現金。