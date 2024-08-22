奧巴馬為賀錦麗站台 芝加哥連收炸彈威脅

奧巴馬

【本報綜合報道】在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會周二進入第二天，市內多地收到炸彈威脅。前總統奧巴馬上台發表講話，全力支持副總統賀錦麗競逐入主白宮，認為她是最佳人選，又批評前總統特朗普在任期間的政策傷害國民，製造混亂。

奧巴馬周二晚發表演說稱，美國需要一位真正關心國民的總統，能夠捍衞人們爭取更理想的工資和工作條件，認為賀錦麗就是最佳人選，更高喊「是的，她可以」的口號。他強調，美國不需要特朗普再擔任4年總統，抨擊他經常只會抱怨問題，揚言美國已準備好開啟新篇章，迎接更好的故事。其夫人米歇爾亦在同日演說中表示，賀錦麗的參選使她看見美國的希望正捲土重來。奧巴馬赴會前曾發文稱，回芝加哥老家真好，希望出席今次大會，加入那麼多鼓舞人心的人，分享這場大選中至關重大的事。

批評特朗普政策混亂 在特朗普任內擔任白宮發言人的格里沙姆（Stephanie Grisham）當天亦有上台演說，她批評特朗普是沒有同理心、沒有道德觀念和不忠於事實的總統，指摘對方在背後嘲笑自己的支持者為「地下室居民」。賀錦麗丈夫任德龍則指出，富有同理心將成為賀錦麗競選的力量，形容她能在追求正義中尋獲樂趣，希望能看到人民邁向更好未來。

約4,700名黨代表將透過儀式性的現場投票，正式確認賀錦麗的民主黨總統候選人身份，該黨本月初已透過線上投票確認。周二有消息稱，芝加哥市中心用於民主黨全國代表大會的4間酒店收到炸彈恐嚇電話，美國特勤局介入調查，正篩查受影響地區並檢查威脅的可信度。