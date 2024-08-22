以軍於加薩南部發現6人質遺體

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周二表示，以色列軍隊當天下午空襲加薩西部一所收容難民的學校，增至12人死亡，另有多人失蹤。加薩中部代爾拜拉赫一個市場同日較早前遇襲，亦造成至少8名巴人死亡。以軍則表示，在加薩南部汗尤尼斯一條地下隧道內，發現6名以色列男人質的遺體。

哈馬斯指以襲學校增至12死 以色列國防軍聲明指，周一在汗尤尼斯發現的人質遺體中，5人此前已證實身亡，包括帕波維爾（Nadav Popplewell）、佩里（Chaim Peri）、布赫什塔布（Yagev Buchshtab）、丹西格（Alex Dancyg）、擁有英國和以色列雙重國籍的梅茨格（Yoram Metzger），只有芒德（Avraham Munder）一度被認為可能生還。以軍表示會調查他們的死因，包括是否在以軍行動中被殺。

以色列總理內塔尼亞胡周二對人質家屬表示，不確定會否與哈馬斯達成協議，強調以色列不會放棄對加薩地帶兩條走廊的控制。多名美國和以色列官員表示，結束加薩地帶戰鬥的協議正處於崩潰的邊緣，目前未有明確的替代協議可立即提出。以方已簽署該協議，但哈馬斯公開表明不接受。美國官員日益擔心該協議會像之前一樣流產，因哈馬斯和以色列存在分歧，沒明確途徑結束戰鬥或釋放人質。