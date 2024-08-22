李強訪俄晤普京 兩國簽合作文件

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周二抵達莫斯科，展開訪問俄羅斯行程。他昨日在克里姆林宮與俄羅斯總統普京會晤，普京表示，金磚國家（BRICS）峰會將於今年10月在喀山市舉行，屆時恭候中國領導人出席，又稱俄中兩國未來多年有大規模合作計劃。同日較早前，李強與俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第二十九次定期會晤，雙方會後簽署《中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報》、新版《中俄投資合作規劃綱要》，並共同見證簽署涉及多個領域合作文件。

李強與米舒斯京會晤時表示，中方願同俄方一同堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。米舒斯京稱，俄方願同中方持續深化互信，擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作，密切在國際事務中溝通協調，更好維護俄中自身正當權益，推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。

稱優勢互補潛力大 在會上，李強與米舒斯京聽取中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。雙方一致認為，中俄兩國務實合作優勢互補、潛力巨大，要進一步優化合作結構，穩步推進經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數碼經濟、生物醫藥、綠色發展等新興領域合作。