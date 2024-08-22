俄組3軍事集團 專責對付烏進攻

別洛烏索夫

車臣迄4.7萬兵援俄 普京隔13年再回訪 烏克蘭部隊繼續在俄羅斯庫爾斯克與俄軍戰鬥，俄羅斯防長別洛烏索夫周二決定在軍隊內組成3個軍事集團，分別以與烏克蘭接壤的別爾哥羅德、布良斯克和庫爾斯克3個地區命名，旨在有效應對烏克蘭軍隊炮擊平民定居點。俄羅斯總統普京同日前往車臣共和國，是13年來首次。俄方周三另指控，美國、英國和波蘭情報部門參與籌備烏軍在庫爾斯克州的軍事行動。

俄軍除了組成3個軍事集團，別洛烏索夫還任命了負責邊境安全的官員，他強調聯邦武裝力量總參謀部代表以及上述3個軍事集團的指揮官，有責任保護國民和領土免受襲擊。新任官員必須在24小時內完成分配任務，以及全天候與各地區保持直接聯繫，若無法完成任務，必須向上級報告。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫昨日表示，基輔攻擊庫爾斯克州後，俄羅斯在徹底擊潰敵人前，是不會與烏克蘭進行任何談判。

俄指控美英波蘭助烏行動 普京周二抵達車臣共和國格羅茲尼，與車臣共和國總統卡德羅夫會面，期間兩人前往當地一間軍事培訓學校視察。卡德羅夫表示，自俄烏戰爭開始以來，車臣已派遣超過4.7萬名士兵與烏作戰，包括約1.9萬名志願兵。在前往車臣之前，普京訪問曾遭車臣分離主義武裝分子襲擊的北奧塞梯別斯蘭鎮，是至少16年來首次。

俄對外情報局表示，根據現有情報，烏軍在庫爾斯克州的行動是在美英波3國情報部門參與下籌備，參與單位在英國和德國訓練中心進行戰鬥合練。當局認為，北約國家的軍事顧問在入侵俄領土的烏軍部隊指揮、烏克蘭使用西方武器和裝備方面提供幫助，更向烏軍傳送關於俄軍在行動地區駐紮的衞星偵察情報。

接近克宮 俄擊落無人機 另一方面，俄羅斯防空部隊昨日凌晨在莫斯科地區，擊落至少11架飛向莫斯科的無人機，據報部分距離克里姆林宮只有38公里。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）指控是烏克蘭發動，為俄烏戰爭前年爆發以來最大規模。本報綜合報道