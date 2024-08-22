「網課爆破」女師猝斃 5人墳前道歉

【本報綜合報道】河南省新鄭市第三中學女教師劉韓博前年網上授課期間，有學生邀請大量校外網民加入擾亂課堂秩序（又稱網課爆破），她其後猝死。其女兒周一透露，案件已於本月6日宣判，其中兩名涉案成年人被拘留了十多天。

劉韓博前年10月底遭「網課爆破」後猝死，一度引發熱議，當時有身份不明人士闖入網課會議室，通過播放音樂、語音辱罵、共享屏幕干擾課件投屏等方式擾亂課堂秩序，新鄭市教育局翌月通報稱公安機關立案偵查。劉韓博的女兒小王周一表示，「該賠錢的、該道歉的、該進行行政處罰的，都做了」，她和家人也終於等來了道歉，不久前兩名涉案成年人帶上3名未成年人，到劉韓博墳前道歉。

兩成年人被拘留

然而，對於目前的宣判結果，小王和家人不甚滿意，因為最後還是沒納入刑事處罰。但他們已被折磨得太難受，認為「有個結束是好的」。小王同日發微博表示，不管結果有沒有完全達到預期，都已經有個交代了。她如今拿到在浙江杭州本科母校的研究生錄取通知書，下月即將入讀電視節目策劃專業。