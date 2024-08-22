修路廢料棄山坡 周邊房屋下沉破裂

【本報綜合報道】陝西省商洛市山陽縣有多戶村民投訴，當地政府在山上修建道路通行，但修路產生的數十噸廢棄土石等被棄置在山坡上，導致山泥傾瀉，依山而建的房屋更出現下沉、裂縫等，鑑定成危樓。村民多次投訴也未有進展，當地政府承認上述情況，但因分歧巨大而未能妥善處理。

曾多次投訴反對未獲處理 當地政府於2018年從村民屋後的山坡上興建國道，原以為修路是便利生活的好事，但實際令村民感到困擾。村民劉先生曾向施工部門投訴，反對他們將廢渣存放點設置在村民房屋3公里外的山坡上，但未能阻止，對方事後更未按要求運走廢渣，一直堆放在原地。劉先生表示，村民房屋隨後陸續出現地基坍塌、牆壁裂開等情況，裂縫亦愈來愈大。

村民向當地政府、交通局等多個部門投訴，相關專家鑑定房屋為D級危樓，但問題一直未改善。當地鎮政府一名負責人表示，上述問題的確對村民房屋造成影響，曾多次與村民溝通，但劉先生等人提出近百萬元人民幣的賠償太高，因而問題一直未能處理。劉先生否認該負責人稱初步達成一致的說法，當局並非換樓，而是讓村民自行出錢購買，雙方也未簽署任何協議。