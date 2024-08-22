廣東醫藥界違規 過度診療亂收費 涉款八千萬

內地多省近來密集公開2023年度預算執行和其他財政收支的審計工作報告，至少有15份提及醫藥衞生領域相關問題，包括訂製式招標、集採藥品耗材違規採購、醫保基金使用不規範、過度診療等。其中廣東審計報告披露，7個市的509家定點醫療機構存在過度診療、重複收費、超標準收費等問題，涉及金額逾7,480萬元（人民幣‧下同，約8,162萬港元）。

浙江省政府關於2023年度省級預算執行及全省其他財政收支的審計工作報告提到，該省醫療、醫保、醫藥聯動改革審計發現，存在設備招標採購流於形式等問題。省級和兩個市縣5家公立醫院13個項目設備採購存在招標前已確定供應商、招標條款度身訂製、招標內容與合約內容不一致等情況，涉及項目金額1.22億元（約1.33億港元）。

湖北綑綁銷售醫院耗材藥品

此外，湖北在審計財政財務收支管理情況時發現，6所大專院校和一家醫院119個項目應招標未招標、設置不合理條款排斥潛在投標人，涉額13.2億元（約14.4億港元）。山東在公立醫院專項審計調查中發現，有供應商通過免費提供設備或低價銷售設備等形式，向25家醫院綑綁銷售耗材、藥品。醫保財政管理審計情況也備受關注，各省審計報告中至少6份提到醫保基金，涉額合計數億元。本報綜合報道