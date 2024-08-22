雲南煤礦事故 尋獲第5具遺體

【本報綜合報道】雲南省昭通市威信縣三桃鄉溝頭煤礦日前發生事故，現場救援人員周二對內媒表示，周一晚上11時30分左右找到第5名遇難者遺體，目前仍在搜救最後一名失蹤者。

仍搜救最後一失蹤者

威信縣應急管理局通報，三桃鄉溝頭煤礦周日早上5時40分許疑發生煤與氣體突出事故，位於該煤礦一綜採作業面，事發時採煤機正在割煤。據現場情況推測，事發前採煤機採至厚約90厘米的薄煤層，隨後發生煤突出事故，突出煤量逾300噸，把工作空間全部堵死。周一晚被發現的遇難者身處採煤機上滾筒附近，被煤掩埋窒息身亡，與正搜尋的失蹤者都是採煤機操作手。採煤機附近的煤已清理完畢，救援人員仍未發現最後一名失蹤者，估計他被突出的煤沖到下出口轉彎處。