葫蘆島市暴雨 多縣一度斷聯

疏散逾7000人

此輪強降雨中，葫蘆島市綏中縣、建昌縣、南票區降雨量較大，截至周二晚7時，建昌縣平均降雨量250.3毫米，綏中縣143毫米，南票區191.2毫米，其中綏中縣秋子溝鄉534.7毫米突破有氣象紀錄以來歷史極值。該市已疏散7,075人。全市應急、消防、公安等部門及駐葫部隊力量共出動2,740多人，攜帶衝鋒舟等救援物資深入災區救援，已解救83名被困者。防疫消殺隊伍另對居民集中安置點的環境衞生、生活飲用水、生活垃圾及溺亡動物消毒殺菌，確保安全。遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬周二趕赴建昌縣指揮應急救援，要求全力開展搜救、疏散安置、搶險搶通等工作。