葫蘆島市暴雨 多縣一度斷聯
【本報綜合報道】遼寧省葫蘆島市周一起出現連續性強降雨，截至周二晚上7時，全市平均降雨量151.8毫米，最大降雨量534.7毫米。該市建昌縣全域、綏中縣部分鄉鎮一度發生電力、通訊、交通中斷。截至周二晚上10時，建昌縣失聯的28個鄉鎮已有27個恢復通訊，僅黑山科鄉部分村組通訊尚待恢復；綏中縣失聯鄉鎮通訊已全部恢復，暫未接到傷亡報告。葫蘆島市防汛抗旱指揮部於周二晚，將防汛3級應急響應提升至2級。
疏散逾7000人
此輪強降雨中，葫蘆島市綏中縣、建昌縣、南票區降雨量較大，截至周二晚7時，建昌縣平均降雨量250.3毫米，綏中縣143毫米，南票區191.2毫米，其中綏中縣秋子溝鄉534.7毫米突破有氣象紀錄以來歷史極值。該市已疏散7,075人。全市應急、消防、公安等部門及駐葫部隊力量共出動2,740多人，攜帶衝鋒舟等救援物資深入災區救援，已解救83名被困者。防疫消殺隊伍另對居民集中安置點的環境衞生、生活飲用水、生活垃圾及溺亡動物消毒殺菌，確保安全。遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬周二趕赴建昌縣指揮應急救援，要求全力開展搜救、疏散安置、搶險搶通等工作。
國家防總辦公室周二派出工作組赴一線協助指導，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，向遼寧緊急調撥毛氈、家庭應急包等7,000件中央救災物資。
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