中國稱願助緬甸實現政治和解

王毅晤聯合國特使

王毅表示，中國是緬甸最大的鄰國，沒有哪個國家比中國更希望緬甸恢復穩定、實現發展。中方堅持尊重緬甸的主權、獨立、國家統一和領土完整，堅持不干涉內政，堅持緬人所有、緬人主導的和平進程。他希望畢曉普深入了解緬甸特殊國情和緬甸問題來龍去脈，秉持客觀公正立場，平衡處理各方關係，從當地人民長遠利益出發，協助緬方找到彌合分歧的有效途徑。