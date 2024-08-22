中國稱願助緬甸實現政治和解
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在北京，會見聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普（Julie Bishop）。王毅表示，支持東盟發揮主渠道作用，希望東盟涉緬「五點共識」與緬方新的「五點路線圖」能相互促進、有效落實。中方願為畢曉普履職提供支持和幫助，為緬甸實現政治和解和長治久安發揮建設性作用。
王毅晤聯合國特使
王毅表示，中國是緬甸最大的鄰國，沒有哪個國家比中國更希望緬甸恢復穩定、實現發展。中方堅持尊重緬甸的主權、獨立、國家統一和領土完整，堅持不干涉內政，堅持緬人所有、緬人主導的和平進程。他希望畢曉普深入了解緬甸特殊國情和緬甸問題來龍去脈，秉持客觀公正立場，平衡處理各方關係，從當地人民長遠利益出發，協助緬方找到彌合分歧的有效途徑。
畢曉普表示，緬甸問題複雜而富有挑戰，中國是緬甸的重要鄰國和安理會常任理事國，具有獨特影響力。
畢曉普願與中方和東盟密切溝通、加強合作，爭取形成妥善處理緬甸問題的共識，早日停止衝突、緩解人道主義局勢，實現緬甸人主導的持久和平與繁榮。
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