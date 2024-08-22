澳洲印尼互允軍隊入境演習

【本報綜合報道】印尼候任總統兼防長普拉伯沃訪問澳洲之際，澳洲總理阿爾巴內塞周二宣布，該國與印尼達成一項達到條約規格的國防合作協議，允許兩國軍隊在彼此國家展開行動，形容這對維持雙方地區穩定至關重要，將成為支持彼此安全的重要支柱。

該協議允許澳洲與印尼彼此軍隊在對方境內舉行聯合演習等行動，將促進兩軍聯演，預計本月底由澳洲防長馬爾斯和普拉伯沃在雅加達正式簽署。馬爾斯表示，合作協議決定了澳洲和印尼擁有共同的命運，這很大程度上取決於雙方深厚的戰略信任。澳洲近年來達成多項國防協議，其中包括與美國和英國組成的三方安全夥伴關係（AUKUS），引起中國不滿。

印度日本加強安保合作 另一方面，印度外長蘇傑生周二與到訪的日本外務大臣上川陽子及防衞大臣木原稔，舉行日印外長防長「2+2」會談，確認將在太空和網絡領域合作，並推進包括修訂2008年簽署、有關安全保障合作聯合宣言在內的安保合作。雙方在聯合聲明中提及歡迎日本自衞隊與印度軍隊的聯合訓練，日方還表明將加速協調向印度出口搭載在海上自衞隊新型護衞艦上的通訊天線。