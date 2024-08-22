中越發布聯合聲明 加強國防合作

【本報綜合報道】中國和越南周二發布關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明，同意加強防務安全合作，通過邊境國防友好交流、防務安全磋商等渠道，加強兩軍各層級交往，深化邊防、海軍、海警交流，推進政治工作、國防工業、軍艦互訪、聯合國維和等領域合作。

中國和越南就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

強調維護南海和平穩定 聯合聲明指出，中方強調堅持對越友好政策，始終把越南視為周邊外交的優先方向，越方重申始終把對華關係視為越南獨立自主、全方位、多樣化對外政策的頭等優先。雙方重申保持兩黨兩國高層戰略溝通，共同引領中越關係發展。雙方同意強化兩國公安部合作打擊犯罪部長級會議等機制，推進打擊電訊詐騙、網絡安全、經濟犯罪、販賣人口、組織非法出入境、追逃追贓等領域合作，加強溝通並推動建立兩國公安部熱線；早日批准生效《中越關於移管被判刑人的條約》，建立並擴大中國應急管理部與越南公安部合作。

雙方亦同意，加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」。越方支持中國在符合標準和程序基礎上加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），歡迎香港特區加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。雙方同意共同維護南海和平穩定，堅持通過友好協商，積極尋求雙方都能接受的基本和長久解決辦法，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動；並推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商早日取得進展，積極開展海上低敏感領域合作。