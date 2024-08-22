華促美勿介入中菲涉海問題

【本報綜合報道】中菲海警船周一在南海南沙群島仙賓礁水域擦撞後，美國譴責中方危險舉動加劇緊張局勢，重申美菲《共同防禦條約》條款。中國駐菲律賓使館周二回應的時候，質疑美方及其盟友「急不可耐」和「步調一致」回應的背後動機；強調美國及有關國家不是南海問題當事方，無權介入中菲之間的涉海問題。

質疑美急回應動機 中國駐菲使館回應稱，美國國務院在事發當日發表聲明，美國及其部分盟友駐菲使館也跳出來選邊站隊、大放厥詞，如此表現的背後動機不能不令人質疑，質疑其立場基於甚麼事實真相、對中方的指摘基於甚麼確鑿證據，何以迅速斷定事件的是非曲直，揶揄他們是自封的法官和陪審團。使館指出，作為無人島礁的仙賓礁應保持無人無設施的狀態，質問美方如真的關心南海地區和平穩定，為何一味地挑撥離間、拱火澆油。

中方強調，始終致力通過對話協商妥善處理中菲之間的涉海爭議，希望菲方能信守承諾，切實遵守與中方達成的共識和安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，與中方共同管控好海上局勢。中方又呼籲美國及有關國家停止在南海挑動對抗，不要再破壞地區穩定，加劇局勢緊張。