拜登傳調整威懾對象 應對華核武庫擴張

北京斥美為推卸核裁軍責任找藉口 美媒周二報道，美國總統拜登今年3月批准一項高度機密的美國核戰略計劃，首次調整美國的威懾戰略，將重點放在中國核武庫的迅速擴張上。白宮回應指，拜登批准的核戰略計劃並非針對單一國家或威脅。在北京，外交部昨日指嚴重關切有關報道，批評美國不斷翻炒中國威脅論，為自己推卸核裁軍責任找藉口。

《紐約時報》報道，美國國防部估計中國核彈頭庫存在未來10年將增至1,500枚，在規模和多樣性上都追上美國和俄羅斯。報道指，白宮從未宣布拜登已批准上述核使用指引的修訂版戰略，當中首次尋求讓美國做好準備，應對來自中國、俄羅斯和北韓可能協調的核挑戰。該計劃被列為高度機密、約4年更新一次，但美國高層同意兩名資深官員近期在演說中，謹慎和有限度地簡短透露，預料拜登在離任前會以非機密形式通知國會細節。

美前高官：須同時阻嚇中俄朝 美國國防部負責太空政策的前代理助理部長納蘭（Vipin Narang）本月離任返回學界前指出，考慮到多個擁核的敵對方，拜登近期更新核武使用指引，當中特別提及中國核武數量與種類，強調美國須同時阻嚇中俄朝的核武。白宮國家安全委員會高級主任瓦迪（Pranay Vaddi）6月也曾提到，上述計劃首次檢視美國，是否準備好應對同時或接連發生綜合使用核武與非核武的國際危機，當中強調「需同時威懾俄羅斯、中國和北韓」。

白宮指非秘密 新指引無針對性 被問及上述報道時，白宮發言人薩維特（Sean Savett）表示，本屆政府與前4屆政府一樣，發布了《核態勢評估和核武使用規劃指引》。他指出，雖然該指引的具體文本是保密的，但其存在絕非秘密，今年較早前發布的新指引不是針對任何單一實體、國家或威脅的回應。

中國外交部發言人毛寧昨日表示，美國近年來不斷翻炒所謂「中國核威脅論」，不過是為自己推卸核裁軍責任、擴張核武庫、謀求壓倒性戰略優勢尋找藉口。她批評美國頑固堅持以首先使用核武器為基礎的核威懾政策，持續投入巨資升級三位一體核力量，並公然為別國量身訂制核威懾戰略，才是全球最大的核威脅戰略風險的製造者，中方敦促美方切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅、實質性削減核武庫，停止核共享、延伸威懾、擴大核聯盟等破壞全球和地區和平穩定的消極舉動。本報綜合報道

俄羅斯擁有核武。（Getty Images圖片） 納 蘭 北韓多次進行導彈試射。 拜 登