以國暗煽英暴亂 終結附美才有救

英國近日的暴亂已經被政府嚴厲批評及嘗試大力加以控制：暴動者焚燒、用玻璃瓶和磚塊投擲回教寺廟；闖入安置申請政治庇護及非法入境者的酒店進行威脅及施暴；嘗試糾眾毆打非白人民眾，甚至對其執行私刑，當中有黑人、阿拉伯人及黃種人；焚車、燒公共設施和垃圾更是多不勝數；亦有阻截汽車，只有白人司機可通行，有色人種司機就受到騷擾。另外，回教墓地也有被破壞的例子。這些行為完全符合極右的種族及宗教極端主義的暴行模式。警方執法人員亦受到羞辱、挑釁，甚至推撞襲擊。

難民問題源於霸權 暴亂始於一名在威爾斯出生的17歲盧旺達裔少年，在紹斯波特刺殺了3名女童，警方因法律上要保護肇事者私隱，導致以訛傳訛渲染為回教極端主義仇殺，即使後來公開了資料，右翼議員和社會人士倒轉批評政府向公眾隱瞞真相，連英國廣播公司（BBC）都嘗試漂白暴亂和維護暴徒，稱這是社會動盪而非廣泛社會暴動，稱參與的是示威者而非暴徒。

事件後來被揭發是由一名假名「湯美‧羅賓遜」的人煽動，揚言自己是英國愛國者，但其實他的繼父是蘇格蘭人、母親是愛爾蘭人。最重要是他在以色列政治圈非常活躍，參與佔據巴勒斯坦，與以軍關係密切，並一直接受猶太復國主義組織的經濟資助。他最近還在以色列電視中坦認今次英國暴亂，與去年10月7日哈馬斯襲擊以色列相關，因而激起了英國國民對回教極端主義的抗拒。

以色列政府利用此人大力煽動極右民眾發起暴亂，有其政治目的，首先是不滿英國工黨政府計劃不干預國際刑事法院（ICC）審議發出對內塔尼亞胡的逮捕令，並公開支持巴勒斯坦立國。另外，社會上支持巴勒斯坦及反英國右翼暴亂的示威聲勢浩大，以色列政府因此利用加強煽動右翼暴亂作回應。據稱倫敦及加的夫已經用人臉識別技術來追蹤煽惑及施行暴力者，但兩星期前此人在煽惑暴動後，居然可以安全離境英國。

事實上，大量難民湧入英國是一個巨大的社會困擾，但這是英國殖民主義及支持美國霸權主義所製造的歐洲、非洲及亞洲種種戰禍及政治動亂的後遺症。停止霸權主義才是根治的良策。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻