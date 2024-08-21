8月21日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月21日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蠢萌哈士奇品螢幕香味
哈士奇犬經常給人較蠢笨的印象。內地有網民近日發布影片，顯示電視螢幕正在播放煎煙肉的片段（上圖），他的寵物哈士奇犬伸出舌頭不停舔着螢幕裏焦黃香脆的煙肉（下圖）。由於牠舔得非常認真且津津有味，彷彿真的在品嘗味道，引來不少網民發笑，有網民問道：「難道哈士奇不會懷疑為甚麼沒有味道嗎？」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240821-0821_00180_063/蠢萌哈士奇品螢幕香味
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc