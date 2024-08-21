蠢萌哈士奇品螢幕香味

哈士奇犬經常給人較蠢笨的印象。內地有網民近日發布影片，顯示電視螢幕正在播放煎煙肉的片段（上圖），他的寵物哈士奇犬伸出舌頭不停舔着螢幕裏焦黃香脆的煙肉（下圖）。由於牠舔得非常認真且津津有味，彷彿真的在品嘗味道，引來不少網民發笑，有網民問道：「難道哈士奇不會懷疑為甚麼沒有味道嗎？」