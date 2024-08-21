富士河口湖町 試驗性拆除黑網

【本報綜合報道】日本山梨縣富士河口湖町一間便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，對當地居民造成滋擾。富士河口湖町公所5月在對面的人行道架設黑網阻擋遊客拍照，初步已收到成效，町公所近日決定試驗性拆除黑網。

黑網目前已經被拆除，町公所將觀察後續發展，未來決定是否把黑網掛回。這是黑網從今年5月掛上後，3個月來首次被拆除，但在黑網曾存在之處，前來拍照的遊客不多，沒有造成混亂。

町公所表示，為了防範颱風，黑網在本月15日被暫時拆除，但因為之後沒有造成較大的混亂，因此決定試驗性地保持拆除狀態。河口湖町公所表示，如果遊客的禮儀有改善，不會再掛回黑網。

打卡熱點 遊客與車爭道 近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一間便利店，因為與背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。不過，便利店前方道路狹窄，聚集此處的遊客經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險，富士河口湖町公所只能採取最後手段，架設遮光黑網，避免遊客爭相前來拍照。